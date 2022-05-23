София, 23 мая, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило очередной план мер по снижению цен на электроэнергию для предприятий крупного и среднего бизнеса. Об этом 23 мая сообщает софийская газета «24 часа».

Richard Harvey Счётчик электричества

Согласно официальной информации, с 24 мая соответствующий вид носителей в стране станет дешевле на 1,88%. По словам представителей болгарского правительства, нововведение стало возможным благодаря реализации масштабной программы государственных дотаций в энергетическую сферу.

«В дальнейшем следует ожидать удешевления указанных тарифов для бытовых пользователей», – говорится в правительственном документе.

Напомним, в данный момент болгарские цены на электричество являются самыми высокими в Восточной Европе. Абсолютное большинство потребителей не в состоянии платить по действующим платежным документам.