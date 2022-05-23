Боровск, Калужская область, , 16:39 — REGNUM В Боровске 23 мая состоялось итоговое представление научно-образовательного проекта «Дом с кружевами», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Участники научно-образовательного проекта «Дом с кружевами» в Боровске Пресс-служба правительства Калужской области

С 20 по 24 мая в Боровске проходит выездная школа реставрации. Научно-образовательный проект подготовлен Союзом реставраторов и АНО «Традиция» для студентов российских вузов. На конкурсной основе были отобраны лучшие заявки реставраторов из девяти регионов, которые будут выполнять натурные и инженерные обследования на памятнике регионального значения «Усадьба Шокиных», или «Дом с кружевами». Свое название памятник получил за уникальную деревянную резьбу, благодаря которой усадьба признана самым красивым домом Боровска.

Усадьба выполнена не в традиционном для средней полосы стиле, в её архитектуре отчетливо прослеживаются традиции архангельского северного зодчества. Построенный в XIX веке купцом Фёдором Шокиным, выходцем из архангельской глубинки, дом сочетает традиции классического русского стиля и резьбы, мезонинов и башенок. Для студентов выездная школа реставрации в Боровске — это не только практика, но и возможность увидеть и поработать с удивительным сочетанием северного и классического стилей архитектуры. Студенты обследовали конструкции комплекса и выявили основные причины повреждений, подготовили список противоаварийных мер, сделали 3D-съемку, благодаря которому будет восстановлен облик зданий.

«Дом с кружевами» — это целый комплекс построек, в котором размещалась детская школа ремесел, сейчас полностью заброшен. В 2013 году был усилен фундамент и стены главного дома. Реставрационные работы на других постройках никогда не проводились. Результатом общей работы студентов и экспертов должен стать проект первоочередных противоаварийных работ на уникальном памятнике, который давно нуждается в реставрации. Губернатор Владислав Шапша поблагодарил студентов за желание сохранять историю для будущих поколений.

«Боровск — старинный город, жемчужина не только Калужской области, но и всей страны. Об этом сказал президент Владимир Путин в своем послании, внеся его в перечень городов Золотого кольца. И, конечно, восстановить все эти объекты — для нас непростая задача, но в ней нам помогают неравнодушные инвесторы», — отметил Владислав Шапша.

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