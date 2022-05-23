Москва, , 16:31 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский предложил своему парламенту «по сути разрешить все» гражданам Польши на своей территории, заявила 23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом она отреагировала на обращение Зеленского к Раде с призывом утвердить особые права для граждан Польши.

Захарова пояснила, что фактически этот законопроект передаёт гражданам Польши права на управление украинской территорией и легализует тем самым захват Украины.

«Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны», — указала Захарова в своем Telegram-канале.

«Казус суверенитета, иначе не скажешь. Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», — подчеркнула она.

«Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам? Суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос — не как его сохранить, а кому отдать», — добавила Захарова.

Напомним, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский, выступил в Верховной раде, заявил о достигнутой договоренности упростить пересечение границы между Польшей и Украиной и анонсировал законопроект о расширенных правах для граждан Польши на украинской территории.

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