Москва, 23 мая, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский предложил своему парламенту «по сути разрешить все» гражданам Польши на своей территории, заявила 23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Таким образом она отреагировала на обращение Зеленского к Раде с призывом утвердить особые права для граждан Польши.

Захарова пояснила, что фактически этот законопроект передаёт гражданам Польши права на управление украинской территорией и легализует тем самым захват Украины.

«Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны», — указала Захарова в своем Telegram-канале.

«Казус суверенитета, иначе не скажешь. Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», — подчеркнула она.

«Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам? Суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос — не как его сохранить, а кому отдать», — добавила Захарова.

Напомним, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский, выступил в Верховной раде, заявил о достигнутой договоренности упростить пересечение границы между Польшей и Украиной и анонсировал законопроект о расширенных правах для граждан Польши на украинской территории.