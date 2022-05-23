Казань, 23 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. 51-летний российский специалист Леонид Слуцкий останется на посту главного тренера казанского «Рубина», вылетевшего в Футбольную Национальную Лиги по итогам сезона.

Светлана Бекетова Леонид Слуцкий

«Не жалею ли, что не уволил? Никогда я не считал, что какие-то признаки есть для его неудовлетворительно работы. Считаю наш выбор очень правильным. Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины — решения ФИФА, УЕФА, — и они сильно повлияли на результат. Вины Слуцкого никакой нет. Он как тренер пострадал больше всех», — заявил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

После тридцати сыгранных матчей Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Рубин», одержав восемь побед, потерпев семнадцать поражений и набрав 29 очков, занял предпоследнее пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.