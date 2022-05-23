Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM Министр здравоохранения Ростовской области в 2021 году заработал 2 млн 701 тыс. 216,01 рубля (годовой доход снизился примерно на 4 млн рублей по сравнению с 2020 годом), его супруга — 409 тыс. 290,37 рубля. Это следует из декларации, опубликованной на сайте донского ведомства, передаёт ИА REGNUM 23 мая.

Правительство Ростовской области Zsro.ru

В собственности у министра — земельный участок площадью 1975 кв. метров, дом 321 кв. метр, в пользовании — квартира 121,4 кв. метра, дом 115,6 кв. метра и земельный участок 764 кв. метра. Ездит Кобзев на автомобиле Skoda Yeti 2017 года.

В собственности у супруги — квартира 121,4 кв. метра. Остальная недвижимость, указанная в списке Юрия Кобзева, — в пользовании. Автомобиля у супруги главы ведомства нет.