Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM В Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга пройдут испытания тепловых коммуникаций, предупреждают 23 мая в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Красносельский и Кировский районы пресс-служба «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Испытания запланированы на 24 и 25 мая, температура теплоносителя в эти дни не будет превышать 40 градусов. Во вторник, 24 мая, в зону работ войдут тепловые сети, проходящие по улицам: Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Подводника Кузьмина, Козлова, проспекты Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайный.

В среду, 25 мая — улицы Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспект Маршала Жукова.

«При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного — 112), а также соблюдать простые правила безопасности», — предупредили в пресс-службе.

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