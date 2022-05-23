Брянск, 23 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе сотрудник полиции, задержаны в рамках расследования уголовного дела о крупном вымогательстве в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Ukr-online.com Задержание

По предварительным данным, в начале марта житель Новозыбкова передал своему знакомому 43 тысячи рублей за государственный регистрационный знак на автомобиль с комбинацией цифр «555». «Красивый» номер брянец не получил и потребовал ему вернуть 70 тысяч рублей. К концу марта сумма «долга» увеличилась до 595 тысяч рублей, причём деньги намеревались разделить между собой семь человек, знакомых между собой лично или опосредовано, одним из которых и являлся сотрудник органа внутренних дел региона. Подозреваемые даже заставили потерпевшего подписать договор купли-продажи автомобиля BMW.

Оперативники задержали пятерых вымогателей. Ещё один ранее был задержан следователями по подозрению в покушении на убийство сотрудника охраны ресторанного комплекса в Брянске и заключён под стражу, седьмой подозреваемый объявлен в розыск.

Подозреваемые заключены судом под стражу, им предъявлены обвинения.