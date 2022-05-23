Вашингтон, 23 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Игроки Lost Ark жалуются, что очередное обновление добавило в игру критическую ошибку, которая пропадает только после полного перезапуска клиента. Об этом 23 мая сообщает портал GamesRadar.

Скриншот из трейлера проекта Lost Ark Онлайн-игра Lost Ark

Пользователь, известный на форуме Reddit под ником Sagezu, опубликовал видео, в котором показал, как подобная ошибка проявилась в важный момент игры. Он пожаловался, что проблема испортила ему «рейд» (сражение с сильным «боссом»): курсор «прилип» к элементам меню, из-за чего геймер больше не мог совершать какие-либо действия.

Некоторые пользователи платформы написали, что им каким-либо образом удавалось избавиться от последствий ошибки не выходя из игры. Но другие заявили, что предотвратить её повторное появление можно только путём перезапуска клиента Lost Ark.

Напомним, релиз Lost Ark в США состоялся 11 февраля 2022 года. Изначально игра вышла в Южной Корее 4 декабря 2019-го, а серверы для стран СНГ были запущены 27 октября 2019-го.