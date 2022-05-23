Салехард, 23 мая, 2022, 16:22 — ИА Регнум. На Ямале в апреле инфляция на услуги разогналась до 9,52%. Об этом сообщает уральское отделение Банка России.

Yamal.aero Стюардессы авиакомпании «Ямал»

Основной вклад в ускорении инфляции внесли цены на авиаперелеты, где на фоне ограничения импорта запасных частей выросли издержки авиакомпаний на обслуживание и ремонт самолётов. Отмечается, что услуги воздушного транспорта занимают значительную долю в потребительской корзине жителей Ямала.

По причине перебоев с поставками импортного оборудования увеличились издержки и операторов связи на поддержание работоспособности сетей и их модернизацию. Поэтому сотовые операторы пересмотрели действующие тарифы в сторону удорожания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, На Ямале в сегменте непродовольственных товаров инфляция уменьшилась в апреле на 1,85% и по сравнению с мартом и составила за год 16,74%. О