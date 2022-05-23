Минск, 23 мая, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Для того чтобы сблизить экономические курсы России и Белоруссии, необходимо максимально упростить возможность ведения бизнеса белорусскими компаниями в России и российскими компаниями в Белоруссии. Также нужно предоставить возможность белорусским собственникам создавать компании на территории Российской Федерации. Здесь тоже должен иметь место взаимный подход. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 23 мая высказал директор белорусского Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков, говоря о совместных действиях России и Белоруссии в условиях экономических санкций Запада.

Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

«Необходимо развитие совместных производств — как на территории Белоруссии, с инвестициями из Российской Федерации, так и на территории России, с инвестициями из Белоруссии», — уверен эксперт.

По мнению Белякова, Белоруссии прежде всего следует сконцентрироваться на работе с теми российскими регионами, с которыми она граничит, т.к. там самое короткое логистическое плечо.

Эксперт скептически относится к возможности привлечения большого количества строителей из Белоруссии для выполнения работ на закрытых строительных площадках на Дальнем Востоке, поскольку это требует большого количества времени, необходимой допподготовки строительных бригад, к тому же есть сложности с логистикой. У России имеется немало крупных проектов, которые находятся в непосредственной близости от границы Белоруссии, где могут быть востребованы белорусские трудовые ресурсы и техника.