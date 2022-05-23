Саратов, , 16:19 — REGNUM По подозрению в разбойном нападении на таксиста задержали неоднократно судимого 36-летнего жителя Саратова. Злоумышленник сознался в содеянном, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительной версии, 21 мая мужчина вызвал себе такси, чтобы добраться от Саратова до поселка Дергачи. По заявке прибыл автомобиль «Киа Рио» под управлением 45-летнего мужчины. Недалеко от села Еруслан Федоровского района злоумышленник попросил остановиться, чтобы передохнуть. Во время стоянки мужчина нанес водителю проникающее ножевое ранение в шею, а затем забрал его телефон, ключи от автомобиля и скрылся на машине. Пострадавший смог добраться до ближайшего кафе, откуда ему вызвали бригаду скорой медпомощи.

Подозреваемого задержали в рабочем поселке Дергачи, автомобиль обнаружили недалеко от населенного пункта. Мужчина во всем сознался и пояснил, что нож, телефон и ключи от машины выкинул.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ночь с 12 на 13 мая таксист получил заказ в Железнодорожном районе Ульяновска от двух мужчин, которых довез до Цильнинского района. Пассажиры напали на него, угрожая ножом, и забрали 3 тыс. рублей, а также сотовый телефон.

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