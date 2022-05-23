Саратов, 23 мая, 2022, 16:19 — ИА Регнум. По подозрению в разбойном нападении на таксиста задержали неоднократно судимого 36-летнего жителя Саратова. Злоумышленник сознался в содеянном, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

По предварительной версии, 21 мая мужчина вызвал себе такси, чтобы добраться от Саратова до поселка Дергачи. По заявке прибыл автомобиль «Киа Рио» под управлением 45-летнего мужчины. Недалеко от села Еруслан Федоровского района злоумышленник попросил остановиться, чтобы передохнуть. Во время стоянки мужчина нанес водителю проникающее ножевое ранение в шею, а затем забрал его телефон, ключи от автомобиля и скрылся на машине. Пострадавший смог добраться до ближайшего кафе, откуда ему вызвали бригаду скорой медпомощи.

Подозреваемого задержали в рабочем поселке Дергачи, автомобиль обнаружили недалеко от населенного пункта. Мужчина во всем сознался и пояснил, что нож, телефон и ключи от машины выкинул.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ночь с 12 на 13 мая таксист получил заказ в Железнодорожном районе Ульяновска от двух мужчин, которых довез до Цильнинского района. Пассажиры напали на него, угрожая ножом, и забрали 3 тыс. рублей, а также сотовый телефон.

Читайте также: В Ульяновской области напали с ножом на таксиста

Читайте также: В Саратовской области разъярённая женщина напала на водителя такси