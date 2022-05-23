Магас, 23 мая 2022, 16:19 — REGNUM В Ингушетии состоялись похороны капитана десантно-штурмовой роты Адама Хамхоева, погибшего при исполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции РФ на Украине. В них приняли участие бывший глава республики, а ныне замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, которому погибший приходится племянником, а также спикер Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев, первый вице-премьер Магомед Евлоев, представители органов власти.
Слова соболезнования родным погибшего выразили представители республик СКФО, в том числе глава Дагестана Сергей Меликов, а также руководство Минобороны России.