Калуга, , 16:19 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 23 мая, участие в церемонии торжественной отправки первого почтового контейнерного поезда «Россия» по маршруту Москва — Владивосток, состоявшейся на площадке терминально-логистического центра «Ворсино». Участниками мероприятия стали генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, заместитель губернаторам Калужской области Владимир Попов.

DSC 5905 1 новый размер Пресс-служба правительства Калужской области

Главной особенностью поезда являются специально разработанные расписание и технология, предусматривающие возможность отцепки и прицепки фитинговых платформ с контейнерами на станциях крупных городов вдоль Транссибирской магистрали. Как сообщили в пресс-служба правительства Калужской области, по пути следования поезд сделает 8 остановок в крупнейших городах Транссиба: Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Хабаровск. В общей сложности с учётом отцепки и прицепки вагонов он доставит в регионы 84 крупнотоннажных контейнера с почтовыми и коммерческими грузами. Среди клиентов крупнейшие ритейлеры и производители: «Детский мир», «Лента», «Спортмастер», «МВидео» и многие другие.

Поезд проследует до станции «Первая речка» во Владивостоке. В его составе — крупнотоннажные контейнеры с почтовыми отправлениями и коммерческими сборными грузами, в том числе автомобили Почты России, следующие на Камчатку. Сборку и расконсолидацию контейнерных грузовых партий Почта России выполняет в своих магистральных сортировочных и логистических центрах. Работа автоперевозчиков, логистических центров, железнодорожных терминалов и станций интегрирована в единый технологический процесс, что позволяет гарантировать клиентам транзитное время.

Церемония торжественной отправки первого почтового контейнерного поезда «Россия» по маршруту Москва — Владивосток 23.05.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

«Сегодня обострился запрос на стабильные и скоростные наземные логистические маршруты. Бесперебойные поставки товаров важны как для конечных клиентов, так и для продавцов любого масштаба: от индивидуальных селлеров до крупнейших ритейлеров и производителей. Поезд «Россия» — наш совместный с РЖД ответ на этот запрос. Он будет курсировать между Москвой и Владивостоком на постоянной основе. И это только первый почтовый контейнерный поезд, который мы запускаем», — отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Олег Белозёров сказал: «Сегодняшнее событие эпохально. Создан абсолютно новый сервис. Этот тот случай, когда новый продукт позволяет получить выигрыш каждому участнику. Это целый контейнерный состав, который объединяет в себе преимущества как грузового, так и пассажирского поездов: скорость — 1500 километров в сутки, повышенная грузоподъёмность, отцепка и прицепка вагонов на нужных станциях, отсутствие дополнительной перегрузки. Все эти составляющие обеспечивают необходимую гибкость и прогнозируемость перевозок, а соответственно их высокую конкурентность».

Церемония торжественной отправки первого почтового контейнерного поезда «Россия» по маршруту Москва — Владивосток 23.05.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

«Для нас это историческое событие — отправить с этой площадки, в которую много вложено финансов и организационных усилий, первый контейнерный поезд Почты России через всю страну. Это еще один шаг в большой стратегии развития логистических связей терминально-логистического комплекса Ворсино. Сегодня это конкурентное преимущество Калужской области. Мы рады, что наш логистический центр вошел в большую цепочку, которая служит десятками миллионов людей всей страны. Мощности комплекса гарантированно позволяют обработать даже самые крупные партии почтовых грузов и отправлений», — подчеркнут Владислав Шапша.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша (справа) принял участие в церемонии торжественной отправки первого почтового контейнерного поезда «Россия» Пресс-служба правительства Калужской области

Справка. Постоянно курсирующий почтовый контейнерный поезда «Россия» по маршруту «Владивосток-Москва-Владивосток» — совместный проект Почты России и РЖД. Компании также вместе развивают контейнеризацию почтовых отправлений и перевозку сборных грузов. Предполагается, что в дальнейшем поезд будет курсировать на еженедельной основе. До сих пор Почта России доставляла почтовые отправления по всей стране в почтово-багажных вагонах, которые включены в составы 72 пассажирских поездов дальнего следования.

В сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме холдинг РЖД и Почта России подписали меморандум о совместном развитии логистических сервисов по доставке почтовых отправлений и сборных грузов, одним из направлений которого является контейнеризация.

Заказчиком сервиса выступила «Почтовая логистическая компания». Фитинговые платформы и крупнотоннажные контейнеры для организации перевозки предоставило ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в группу компаний «Дело»).

Терминальную обработку на маршруте следования оказывают РЖД и ТрансКонтейнер, Транспортная группа FESCO в рамках своего регулярного морского сервиса обеспечивает доставку автомобилей Почты России в собственных контейнерах из Владивостока в Петропавловск-Камчатский.