Владимир, , 16:12 — REGNUM В апреле 2022 года во Владимирской области годовая инфляция ускорилась до 20,05% с 18,87% в марте, что соответствует общероссийской тенденции. Уровень инфляции в регионе сложился выше, чем в Центральном федеральном округе и России (17,97% и 17,83% соответственно). Об этом 23 мая сообщил Центральный банк РФ.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Динамика цен была обусловлена ростом затрат производителей и поставщиков, сокращением предложения ряда непродовольственных товаров. Кроме того, на инфляцию оказало влияние смещение сроков проведения индексации отдельных услуг в регионе.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары во Владимирской области увеличился до 23,96% в апреле с 22,19% в марте 2022 года. Рост стоимости сырья из-за подорожания международных контейнерных перевозок и упаковки повлиял на себестоимость производства чая, кофе и какао и привел к увеличению годового темпа прироста цен на них.

Повышение издержек производителей на приобретение импортных ингредиентов привели к увеличению годового темпа прироста цен на кондитерские изделия. Дополнительно повлияло ранее произошедшее удорожание сахара из-за временного всплеска спроса в марте. Увеличилась себестоимость производства сырого молока. В совокупности с повышением стоимости сырья, упаковки и оборудования это обусловило повышение годовых темпов прироста цен на молоко и молочные продукты.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары во Владимирской области увеличился до 23,23% в апреле с 22,90% в марте, хотя по России в целом уменьшился. Это произошло из-за сокращения предложения ряда товаров региональных производителей.

Снижение объема производства мебели во Владимирской области повлияло на уменьшение предложения и привело к ускорению роста цен на мебель. Сокращение предложения автомобилей из-за временной приостановки деятельности отечественных заводов и уход зарубежных компаний обусловил увеличение годового темпа прироста цен на легковые автомобили. Снизилось предложение автомобильных шин, что повлияло на увеличение годового темпа прироста цен на них.

Уход с рынка иностранных косметических компаний и нарушения международной логистики обусловили снижение предложения и увеличение годового темпа прироста цен на парфюмерно-косметические товары.

Годовой темп прироста цен на услуги во Владимирской области увеличился до 8,73% в апреле с 7,44% в марте. Уход с рынка ряда иностранных компаний повлиял на сокращение поставок и удорожание базовых станций для телекоммуникационного оборудования. Из-за роста издержек сотовые операторы обновили линейки тарифных планов, что привело к увеличению годового темпа прироста цен на услуги связи.

Смещение сроков индексации проезда на междугороднем автобусе из-за роста издержек транспортных компаний на апрель 2022 года против мая 2021-го повлияло на ускорение в годовом выражении роста цен на услуги пассажирского транспорта в целом.