Чебоксары, , 16:11 — REGNUM Заболеваемость ковидом в Чувашии остаётся примерно на одном уровне, при этом нет новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 23 мая, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 79 639 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 21 и 22 мая официально выявлено соответственно 43 и 45 носителей инфекции.

Победили болезнь 73 993 пациента, из них 22 мая выписан 101 пациент. Таким образом, доля вылечившихся составляет 92,91%.

Кроме того, количество вновь госпитализированных практически не изменилось: 21 мая в больницы направлены 12 ковидных больных, 22 мая — 14 пациентов.

Вторые сутки подряд в Чувашии нет новых жертв пандемии. Напомним, что всего от ковида умерли 4634 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии сделали прививку от ковида 704 373 жителя, в том числе 671 972 человека завершили вакцинацию. Уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 33,8%.

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