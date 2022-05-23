Джакарта, , 16:11 — REGNUM Министерство внутренних дел Франции приняло решение, что дети, родившиеся после 21 апреля 2022 года, должны получить имя, состоящее обязательно из двух слов, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийская семья United Nations Photo

В министерстве отметили, что никаких санкций со стороны властей не предусмотрено. Однако офицеры на местах не будут выдавать документы, если имя ребенка не соответствует новым правилам.

«Это делается во благо и для защиты будущего развития детей», — говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило о 14 случаях заболевания гепатитом.

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