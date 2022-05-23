Джакарта, 23 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Индонезии приняло решение, что дети, родившиеся после 21 апреля 2022 года, должны получить имя, состоящее обязательно из двух слов, сообщает CNN Indonesia.

United Nations Photo Индонезийская семья

В министерстве отметили, что никаких санкций со стороны властей не предусмотрено. Однако офицеры на местах не будут выдавать документы, если имя ребенка не соответствует новым правилам.

«Это делается во благо и для защиты будущего развития детей», — говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило о 14 случаях заболевания гепатитом.