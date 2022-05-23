Москва, , 16:09 — REGNUM В России подано рекордное количество заявлений о банкротстве (в марте–апреле 2022 года втрое больше, чем в пандемию). Ведущий юрист юридического бутика «Достигация» Виктория Терушкина объяснила ИА REGNUM причины, а также особенности такого роста.

Фотопроект Сергей Пронина о банкротах Сергей Пронин © ИА REGNUM

«Прямое влияние и на физических, и юридических лиц оказала пандемия, снижение доходности и увеличение цен. Резкий рост количества поданных заявлений в Арбитражные суды в основном идёт от граждан именно о личном банкротстве. В первую очередь, это связано с экономической нестабильностью, только лишь за последние 2,5 месяца ставка Банка России сменила свой показатель с 9,5 до 20 и сейчас вновь снизилась до 14%. Данный фактор уже влияет на экономическую составляющую доходности населения, от него зависит рост потребительских цен и денежно-кредитные условия», — отметила юрист.

Несмотря на введение Правительством Российской Федерации 1 апреля 2022 г. моратория на банкротство, который на время лишает кредиторов права на подачу новых заявлений о банкротстве должников, мораторий сохраняет право должников на подачу заявления о собственном банкротстве.

Она также напомнила о процедуре внесудебного банкротства через МФЦ: «После подачи заявления процедура может быть закончена через шесть месяцев, если гражданин соответствует всем критериям закона, что существенно ускоряет избавление от долгов. Предполагаю, что количество заявлений в МФЦ также в скором времени увеличится и рекорд декабря 2021 года (по данным Федресурса 61%, или 656 декабрьских обращений, приняли) будет побит».

По словам Терушкиной, в настоящее время внешнеэкономические условия для отечественной экономики значительно ограничивают деятельность юридических лиц, что в свою очередь увеличивает процессы инициации банкротства.

«Можно предположить, что такой рост связан с внешнеполитической и экономической обстановкой на мировой арене. Количество долгов растет, а денежные средства для их удовлетворения нет. Влияют также и территориальные ограничения, которую напрямую связаны с поставками практически для всех бизнесов, которые более подвержены банкротству (строительство, торговля, недвижимость). По условиям моратория должники получили дополнительную защиту от начисления неустоек и принудительного взысканий «старых» долгов. Считаю, что применение дополнительных мер поддержки может привести к снижению экономической устойчивости кредиторов-взыскателей, что также может породить и их банкротство. Сейчас с Государственной думе находится на рассмотрении законопроект, по которому часть из подпавших под мораторий на банкротства лиц могут лишиться защиты от начисления неустоек и принудительного взыскания долгов: она будет предоставляться не всем, как сейчас, а только тем должникам, у которых есть признаки несостоятельности (Законопроект (N123 230-8). Изменения в экономической составляющей затрагивают всех, банкротство одного лица, будь то юридическое или физическое, по цепочке может затронуть их кредиторов и контрагентов. В этом и есть основная особенность роста процессов по банкротству, реалии, в которых мы живем», — добавила юрист.