Салехард, , 16:07 — REGNUM На Ямале в сегменте непродовольственных товаров инфляция уменьшилась в апреле на 1,85% и по сравнению с мартом и составила за год 16,74%. Об этом сообщает пресс-служба уральского отделения Банка России.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На фоне проблем с экспортом нефтепродуктов произошло расширение их предложения на внутреннем рынке. Бензин марок АИ-95, АИ-92 и газовое моторное топливо стали в регионе стоить дешевле, чем годом ранее. А также замедлилось годовое удорожание легковых автомобилей, бытовую технику, компьютеры, телевизоры и смартфоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на продовольственные товары в апреле увеличились на 1,21% по сравнению с мартом и за год составил 13,27%.

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