Ростов-на-Дону, 23 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону более половины семей, проживающих в аварийном доме в переулке Кривошлыковском, дали согласие на выкуп квартир. Об этом 23 мая в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Rostov-gorod.ru Аварийный дом

«Больше половины семей, это 33 квартиры, из аварийного дома согласились с размером возмещения за изымаемое для муниципальных нужд жилье. 23 семьи уже заключили соответствующие соглашения и получили деньги в полном объёме. Ещё 27 семей принимают решение о заключении соглашения», — уточнил он.

Эксперты провели оценку рыночной стоимости всех 60 жилых помещений в пятиэтажном доме. Всего на расселение необходимо направить 234,9 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее жильцы аварийного дома в переулке Кривошлыковском вновь обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку использования средств, выделенных на расселение жильцов. Люди указывают на нецелевое использование 240 млн рублей, направленных из резервного фонда Ростова-на-Дону.