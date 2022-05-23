* Верзилова — запрещённая в России организация

Москва, , 16:05 — REGNUM Папа Римский Франциск был не в курсе о кощунственной акции Pussy Riot под руководством Петра Верзилова (признан в РФ СМИ-иноагентом), когда на аудиенции в Ватикане встретился с ним и жёнами бойцов националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое мнение в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» высказал председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я конечно не уверен, что папе Франциску сообщили, кто такой господин Верзилов (признан в РФ СМИ-иноагентом), и сообщили всю предысторию его деяний», — указал митрополит.

Он высказал пожелание, чтобы те, кто готовят встречи папы Франциска «более внимательно относились к тому, с кем он может появиться на общей фотографии».

Илларион добавил, что он направил письмо апостольскому нунцию в России с разъяснением, «что это за люди» и напомнил, что Верзилов (признан в РФ СМИ-иноагентом) был одним из организаторов кощунственного перформанса в Храме Христа Спасителя и других акций непристойного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае папа Римский Франциск провёл аудиенцию с жёнами бойцов националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Их сопровождал Пётр Верзилов (признан в РФ СМИ-иноагентом).

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Напомним, Пётр Верзилов (признан в РФ СМИ-иноагентом) известен как участник (по другой информации — продюсер) феминистской панк-рок-группы Pussy Riot и издатель интернет-СМИ «Медиазона» (признан в РФ СМИ-иноагентом).