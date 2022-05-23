* Верзилова — запрещённая в России организация

Москва, 23 мая, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск был не в курсе о кощунственной акции Pussy Riot под руководством Петра Верзилова (признан в РФ СМИ-иноагентом), когда на аудиенции в Ватикане встретился с ним и жёнами бойцов националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое мнение в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» высказал председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Я конечно не уверен, что папе Франциску сообщили, кто такой господин Верзилов (признан в РФ СМИ-иноагентом), и сообщили всю предысторию его деяний», — указал митрополит.

Он высказал пожелание, чтобы те, кто готовят встречи папы Франциска «более внимательно относились к тому, с кем он может появиться на общей фотографии».

Илларион добавил, что он направил письмо апостольскому нунцию в России с разъяснением, «что это за люди» и напомнил, что Верзилов (признан в РФ СМИ-иноагентом) был одним из организаторов кощунственного перформанса в Храме Христа Спасителя и других акций непристойного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае папа Римский Франциск провёл аудиенцию с жёнами бойцов националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Их сопровождал Пётр Верзилов (признан в РФ СМИ-иноагентом).

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Напомним, Пётр Верзилов (признан в РФ СМИ-иноагентом) известен как участник (по другой информации — продюсер) феминистской панк-рок-группы Pussy Riot и издатель интернет-СМИ «Медиазона» (признан в РФ СМИ-иноагентом).