Лондон, 23 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В честь 40-летия герцога Кембриджского Уильяма будет выпущена монета с его портретом номиналом £5. Об этом 23 мая пишет Daily Mail.

Frankie Fouganthin Принц Уильям и герцогиня Кэтрин Миддлтон

По данным СМИ, на монете будет изображено число 40, а также инициал принца Уильяма — буква «W». Её выпустят 21 июня 2022 года.

Ранее портрет принца Уильяма уже появлялся на монете в £5 вместе с изображением Кейт Миддлтон. Её выпуск был приурочен к свадьбе герцога и герцогини Кембриджских в 2011 году.