Ставрополь, , 16:02 — REGNUM На Ставрополье 23 мая вновь поступили сообщения о минировании зданий и учреждений в разных населенных пунктах. Так, в Ставрополе эвакуировали людей из трех колледжей, а Пятигорске — из филиала Северо-Кавказского федерального университета.

Ложное сообщение. пресс-служба ГУ МЧС по СПб.

«Поступила информация о минировании здания Пятигорского института-филиала Северо-Кавказского федерального университета по адресу: проспект 40 лет Октября, д. 56», — сообщил в своем телеграм-канале глава Пятигорска Евгений Ворошилов.

О работе по эвакуации в трех колледжах Ставрополя, расположенных на улицах Ленина и Маяковского, а также на проспекте Юности, в своем Telegram-канале написал ранее мэр города Иван Ульянченко. По словам руководителей двух городов, на местах работают спецслужбы, ведется эвакуация, здания обследуют специалисты.