Минск, , 16:01 — REGNUM Главный шаг в совместной антисанкционной деятельности России и Белоруссии — унификация налогового и таможенного законодательства двух стран. Пока это не будет сделано, сложно говорить о масштабном участии белорусского бизнеса в крупных инфраструктурных и оборонных проектах в Российской Федерации. И наоборот — об участии российский предпринимателей в проектах в Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил директор белорусского Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.

Совместные учения России и Белоруссии Belvpo.com

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Эксперт также считает, что Белоруссия должна более активно продвигать свою продукцию на рынке России — в частности, организовывать выставки на территории Белоруссии для российского бизнеса и деловые поездки белорусских предпринимателей в интересующие их регионы России.

Беляков отметил, что Белоруссия участвует в российском гособоронзаказе — к примеру, Минский завод колёсных тягачей. Сложности в участии белорусских предприятий в крупных госзаказах в оборонной отрасли связано с объективными причинами, в частности с сохранением секретности.

«Белорусская промышленность способна обеспечить российскую армию вспомогательным оборудованием, другими техническими средствами и продовольствием», — уверен эксперт.