Рязань, , 16:12 — REGNUM До 18,03% возросла в апреле 2022 года годовая инфляция в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в Центробанке РФ. В марте 2022 года её уровень составлял 16,84%.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Темп прироста цен на продовольственные товары увеличился за месяц на 2,4%, а на непродовольственные — на 0,41%, составив 23,02% и 19,9% соответственно. В основном подорожали молочная и мясная продукции, бытовая химия и предметы личной гигиены, медицинские товары и лекарственные средства.

Уровень инфляции в Центральном федеральном округе составил 17,97%, в России — 17,83%.