Вашингтон, 23 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Компания из США iFixit, специализирующаяся на продаже запасных частей для гаджетов и выпуске контента для людей, которые самостоятельно чинят технику, случайно опубликовала раньше времени список компонентов для портативной консоли Steam Deck. Об этом 23 мая сообщает журнал PC Gamer.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Выяснилось, что iFixit планирует продавать такие части Steam Deck, как вентиляторы, джойстики, дисплеи (с антибликовым покрытием и обычный), кнопки D-Pad и мембраны, динамики, элементы корпуса и сетевые адаптеры. Отметим, что в списке компании также присутствуют материнские платы консоли без накопителя SSD, в США их цена составит $349,99.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Valve внесла существенные доработки в ПО, отвечающее за работу системы охлаждения Steam Deck. Автор статьи PC Gamer отметил, что очередное обновление «не только уменьшило шум вентилятора Deck в десять раз, но и снизило температуру до разумного уровня даже при полной нагрузке».