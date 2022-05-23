Минск, 23 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Очередной этап проверки сил реагирования стартовал в Вооруженных силах (ВС) Белоруссии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Уточняется, что особенностью нового этапа проверки является проверка вооружения, военной и специальной техники, которые содержатся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения.

Также указывается, что в проверку входит снятие образцов вооружения, военной и специальной техники с мест их хранения и осуществление ими контрольного пробега во время маршей разной протяженности. При этом подчеркивается, что для выполнения названных мероприятий призыв военнообязанных не предусматривается.

«Проводимая проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач по предназначению», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в данный момент страны Запада делают шаги для того, чтобы расчленить Украину.