Калуга, , 16:03 — REGNUM Калужские аграрии планируют увеличить на треть объем продукции растениеводства в 2022 году. Весенние полевые работы проводятся на общей площади 155,2 га и должна завершится до 10 июня. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова.

Посевная Министерство сельского хозяйства Калужской области

На данный момент в области обработано 92 тыс. га (72% плана). План по посеву яровых зерновых культур выполнен на 70%, овощей — на 45%, в том числе картофеля — на 56%. Госпредприятие Калужская МТС ведёт работы в семи районах региона. Благоприятные погодные условия позволили аграриям наращивать темпы работ. В 2022 году растениеводы увеличат производство картофеля, масленичных культур, и овощей открытого грунта примерно на треть, рапса — почти вдвое. Кроме того, будет заготовлено порядка 500 тыс. тонн кормов для животноводства, что составляет 32 центнера на одну условную голову.

«Увеличение объёмов производства стало возможным в том числе благодаря мерам государственной поддержки. Сельхозтоваропроизводителям из регионального и федерального бюджетов выплачено 405 млн рублей, а также 1,5 млрд рублей льготных кредитов. Это позволило своевременно приобрести все необходимые ресурсы для проведения полевых работ», — отметил Леонид Громов.

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