Калужские аграрии намеренны увеличить объем продукции растениеводства
Калуга, 23 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Калужские аграрии планируют увеличить на треть объем продукции растениеводства в 2022 году. Весенние полевые работы проводятся на общей площади 155,2 га и должна завершится до 10 июня. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова.
На данный момент в области обработано 92 тыс. га (72% плана). План по посеву яровых зерновых культур выполнен на 70%, овощей — на 45%, в том числе картофеля — на 56%. Госпредприятие Калужская МТС ведёт работы в семи районах региона. Благоприятные погодные условия позволили аграриям наращивать темпы работ. В 2022 году растениеводы увеличат производство картофеля, масленичных культур, и овощей открытого грунта примерно на треть, рапса — почти вдвое. Кроме того, будет заготовлено порядка 500 тыс. тонн кормов для животноводства, что составляет 32 центнера на одну условную голову.