В Башкирии в результате ДТП на трассе погибли два человека
Уфа, 23 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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ДТП
Сообщается, что днем 23 мая спасатели получили информацию о том, что на втором км автотрассы «Бирск — Караидель» столкнулись автомобили Lada Vesta и ВАЗ-2110.
Прибыв на место происшествия сотрудники спасательного ведомства установили, что в этом ДТП получили не совместимые с жизнью травмы два человека, три пострадавших была доставлены в медучреждение.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе опрокинулся бензовоз.