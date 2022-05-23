Уфа, 23 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что днем 23 мая спасатели получили информацию о том, что на втором км автотрассы «Бирск — Караидель» столкнулись автомобили Lada Vesta и ВАЗ-2110.

Прибыв на место происшествия сотрудники спасательного ведомства установили, что в этом ДТП получили не совместимые с жизнью травмы два человека, три пострадавших была доставлены в медучреждение.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе опрокинулся бензовоз.