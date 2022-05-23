Мадрид, , 15:56 — REGNUM Левая партия Podemos потребовала от короля Испании Филиппа VI быть «более честным и прозрачным», чем его отец, Хуан Карлос I, и давать объяснения, которые не дал экс-монарх. Об этом заявила официальный представитель Podemos Тереса Перес, сообщает агентство EFE.

Флаг Испании Efraimstochter

«Если ваш отец украл 56 миллионов у всех испанцев и сбежал, если он хочет добиться большего, вам придется быть более честным и прозрачным, чем его отец», — сказала Перес.

По её словам, Хуан Карлос I своим недавним визитом в Испанию унизил испанцев и демократию, «щеголяя безнаказанностью» и хвастаясь перед всеми «наглым и язвительным тоном, который характерен для него».