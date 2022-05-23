Пенза, 23 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Пензе ликвидировали наркопритон, который в частном домовладении организовал и содержал 38-летний мужчина. Ранее владелец жилья уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление и отбывал наказание в местах лишения свободы, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Одну из посетительниц частного дома задержали на выходе сразу после употребления запрещенных веществ. Хозяин наркопритона при виде полицейских пытался скрыться через окно, но был пойман.

В помещении обнаружили и изъяли приспособления для изготовления и потребления наркотиков, а также шприцы с остаточными следами запрещенных веществ.

В отношении хозяина жилища возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, житель Пензы в двух квартирах культивировал и хранил наркотики.

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