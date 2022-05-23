Киров, 23 мая 2022, 15:54 — REGNUM По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Соколова в Кировской области возобновляют подачу отопления. В понедельник, 23 мая, области Александр Соколов провел совещание с главами муниципальных образований региона, чтобы обсудить возможность подачи тепла, в первую очередь в социально значимые учреждения: детские сады, школы, больницы.
Глава региона подчеркнул, что по многочисленным обращениям горожан с жалобами на холод в квартирах 22 мая он поручил главе администрации Кирова Дмитрию Осипову возобновить подачу тепла в жилые дома. Это связано с резким ухудшением погодных условий: в ночные часы температура воздуха опускается до минусовых отметок.
В администрации Кирова подписано постановление о включении отопления. В воскресенье, 22 мая, многие управляющие компании уже доложили о подаче ресурса потребителям. Тепло также начало поступать в учреждения социальной и культурной сферы, системы здравоохранения. В большинстве зданий, где на сегодня позволяют технические возможности, отопление появится в течение двух дней согласно схеме. Подключение отопления в основном объёме пройдёт в два дня. В центральной части города по графику тепло запустят во вторник.
Специалисты добавляют, что на некоторых сетях уже начались работы по опрессовке, это не позволит возобновить подачу тепла. Это микрорайоны Лянгасово, поселок Садаковский, Радужный и Нововятск, где работает отдельная котельная.
Ряд муниципалитетов региона также принимают решение о возобновлении отопительного сезона. В воскресенье, 22 мая, подписано постановление о возобновлении отопления на территории Белохолуницкого района.
Теплоснабжающим организациям, предприятиям, обслуживающим жилищный фонд, учреждениям здравоохранения, образования, социально-культурной сферы поручено обеспечить с учетом технической возможности включение систем отопления в многоквартирных домах и учреждениях социальной сферы.
Управляющим компаниям по согласованию с ресурсоснабжающей организацией (в соответствующей зоне теплоснабжения) поручено обеспечить с учетом технической возможности включение систем отопления многоквартирных домов, а также выполнить регулировку гидравлических режимов внутренних систем теплоснабжения потребителей с момента подачи тепловой энергии.