Киров, , 15:54 — REGNUM По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Соколова в Кировской области возобновляют подачу отопления. В понедельник, 23 мая, области Александр Соколов провел совещание с главами муниципальных образований региона, чтобы обсудить возможность подачи тепла, в первую очередь в социально значимые учреждения: детские сады, школы, больницы.

Отопление (сс) ri

Глава региона подчеркнул, что по многочисленным обращениям горожан с жалобами на холод в квартирах 22 мая он поручил главе администрации Кирова Дмитрию Осипову возобновить подачу тепла в жилые дома. Это связано с резким ухудшением погодных условий: в ночные часы температура воздуха опускается до минусовых отметок.

В администрации Кирова подписано постановление о включении отопления. В воскресенье, 22 мая, многие управляющие компании уже доложили о подаче ресурса потребителям. Тепло также начало поступать в учреждения социальной и культурной сферы, системы здравоохранения. В большинстве зданий, где на сегодня позволяют технические возможности, отопление появится в течение двух дней согласно схеме. Подключение отопления в основном объёме пройдёт в два дня. В центральной части города по графику тепло запустят во вторник.

«Отопление уже появилось во всех группах нашего детского сада и во всех технических помещениях. Очень рады, потому что в группах было холодно, утром ребята пришли в теплых кофтах, но сейчас уже помещения прогрелись, температура примерно 20 градусов. Благодарны руководству за своевременное решение», — отметила заведующая детского сада №28 Инна Борисова .

Специалисты добавляют, что на некоторых сетях уже начались работы по опрессовке, это не позволит возобновить подачу тепла. Это микрорайоны Лянгасово, поселок Садаковский, Радужный и Нововятск, где работает отдельная котельная.

Ряд муниципалитетов региона также принимают решение о возобновлении отопительного сезона. В воскресенье, 22 мая, подписано постановление о возобновлении отопления на территории Белохолуницкого района.

Теплоснабжающим организациям, предприятиям, обслуживающим жилищный фонд, учреждениям здравоохранения, образования, социально-культурной сферы поручено обеспечить с учетом технической возможности включение систем отопления в многоквартирных домах и учреждениях социальной сферы.

Управляющим компаниям по согласованию с ресурсоснабжающей организацией (в соответствующей зоне теплоснабжения) поручено обеспечить с учетом технической возможности включение систем отопления многоквартирных домов, а также выполнить регулировку гидравлических режимов внутренних систем теплоснабжения потребителей с момента подачи тепловой энергии.