Москва, 23 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 4,26%, до 57,67 рубля. Евро теряет 5,76%, откатываясь до 59,18 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

ИА REGNUM Рубль

«Новая волна укрепления российской валюты началась ещё 20 мая, но к закрытию торгов традиционно рубль несколько отступил от максимумов — спекулянты предпочли зафиксировать прибыть.

В выходные (21-22 мая) появились публикации о том, что якобы ЦБ РФ, озабоченный избыточным укреплением национальной валюты, начинает тайно скупать доллары и евро через посредников.

Уже 23 мая утром пресс-служба регулятора опровергла эту информацию, а динамика котировок опровергла её еще раньше. Поэтому на текущий момент евро и доллар торгуются ниже пятничных минимумов.

Тем не менее, озабоченность ЦБ укреплением рубля имеет место, так что моно ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки и смягчения валютных ограничений. Соответственно, доллару не дадут опуститься ниже 55 рублей», — считает эксперт.

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