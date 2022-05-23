Симферополь, , 15:53 — REGNUM Киевский режим торопится творить беззаконие, понимая, что времени у него осталось немного. Так прокомментировал 23 мая в своём телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов приговор в отношении российского военнослужащего.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Украинский суд приговорил нашего военнослужащего к пожизненному заключению, сообщили СМИ. Скорость, с которой было проведено расследование и вынесен приговор, говорит сама за себя: дело сфабриковано, поиском доказательной базы никто не утруждался. Киевский режим торопится, понимая, что творить беззаконие ему осталось недолго», — написал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул: единственный надёжный способ защитить российских военных, оказавшихся в плену, — в сжатые сроки вынести приговоры украинским боевикам в ДНР и ЛНР.

«Доказательств их вины в военных преступлениях более чем достаточно, поэтому и приговоры должны быть жесткими, включая пожизненное заключение и смертную казнь для «особо отличившихся» нацистских ублюдков вроде Калины с Волыной», — уточнил глава Крыма.

«Тогда у нас и «обменный фонд» увеличится — в него, конечно, не должны входить самые одиозные персонажи, — и конвейер по осуждению наших ребят сразу остановится», — считает Аксёнов.

Глава Крыма уверен, что никаких иллюзий о том, что с отмороженным киевским режимом можно о чем-то договориться, быть не должно, нужен решительный и беспощадный ответ на действия нацистского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, с «Азовстали» в Мариуполе вышли и сдались 2439 боевиков, в том числе 78 женщин. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что всех их будут судить в ДНР.