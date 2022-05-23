Симферополь, 23 мая 2022, 15:53 — REGNUM Киевский режим торопится творить беззаконие, понимая, что времени у него осталось немного. Так прокомментировал 23 мая в своём телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов приговор в отношении российского военнослужащего.
Глава Крыма подчеркнул: единственный надёжный способ защитить российских военных, оказавшихся в плену, — в сжатые сроки вынести приговоры украинским боевикам в ДНР и ЛНР.
Глава Крыма уверен, что никаких иллюзий о том, что с отмороженным киевским режимом можно о чем-то договориться, быть не должно, нужен решительный и беспощадный ответ на действия нацистского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, с «Азовстали» в Мариуполе вышли и сдались 2439 боевиков, в том числе 78 женщин. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что всех их будут судить в ДНР.