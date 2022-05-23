Вашингтон, 23 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Мужчина из Лос-Анджелеса, обвиняемый в нападении на комика Дэйва Шаппелла, прокомментировал произошедшее. Об этом 23 мая пишет New York Post.

(сс) John Bauld from Toronto Американский комик Дэйв Шаппелл

В интервью Исайя Ли заявил, что его «спровоцировали» шутки комика о бездомных и представителях ЛГБТ-сообщества. «Я идентифицирую себя как бисексуал. Я хотел, чтобы он (Дэйв Шаппелл — ИА REGNUM) знал, что в следующий раз ему стоит подумать о том, чтобы прогнать свой материал, прежде чем показать его людям, на которых он оказывает влияние», — объяснил Ли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исайе Ли не будет предъявлено обвинение в использовании оружия после нападения на комика. Ему инкриминируется лишь четыре отдельных мелких правонарушения — в нанесении побоев, хранении оружия с целью нападения, несанкционированном выходе на сцену во время выступления и создании помех ходу мероприятия.

Напомним, что в начале мая 2022 года во время выступления Дэйва Шаппелла на него напал мужчина, поднявшийся на сцену из зала. Комик не пострадал.