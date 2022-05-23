Минск, , 15:52 — REGNUM После 24 февраля, когда через белорусскую границу на северо-восток Украины зашли российские войска, было бы удивительно, если б украинцы не начали милитаризацию белорусско-украинской границы на всей её протяженности. Такое мнение высказал 23 мая корреспонденту ИА REGNUM председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Артём Агафонов © ИА REGNUM

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«Стоит ли Белоруссии ждать военной агрессии украинцев? С одной стороны, для Украины такое решение является неадекватным и самоубийственным. С другой — этим государством управляет профессиональный актер и шоумен, легко бросающий на убой десятки тысяч солдат ради пиар-эффекта. При этом он сам находится под внешним управлением. Те же, кто стоит за его спиной, вполне заинтересованы в создании нового очага напряженности по периметру границ России. Поэтому угроза есть и поговорку «хочешь мира — готовься к войне» никто не отменял», — заявил политик.

Агафонов отметил, что диверсионно-разведывательная деятельность Украины ведётся на территории Белоруссии и иногда даже принимает открытые формы. Он напомнил, что украинский разведывательный дрон был сбит над белорусской территорией, а белорусская прозападная оппозиция открыто призвала своих сторонников собирать информацию о передвижении российских войск по территории Белоруссии и устраивать диверсии на железной дороге. «Таким образом, если диверсионно-разведывательная работа велась силами внутренней «пятой колонны», вполне разумно предположить, что её вели и профессионалы из ВСУ», — считает Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович 22 мая рассказал журналистам, что украинская армия сосредоточила на границе с Белоруссией значительную группировку. Он также заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы активно заходят на белорусскую территорию.