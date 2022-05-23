Чебоксары, , 15:52 — REGNUM В Чувашии осталось немного до потепления, но этому будут предшествовать дожди. Республика проходит пик похолодания, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Весеннее цветение © ИА REGNUM

По его словам, вторая декада мая в Чебоксарах стала самой холодной за последние 20 лет: средняя температура была на четыре градуса ниже климатической нормы, составив 9,5 градуса. При этом пятые сутки подряд температура ниже +8 градусов.

Синоптик-любитель отмечает, что идёт также. 24 мая ожидаются дожди, при этом возможен снег и установление временного снежного покрова, а в ночь с 24 на 25 мая ожидаются очередные заморозки.

По расчётам, затем начнётся потепление. 25 мая температура поднимается до +10 градусов, 27 мая потеплеет до +15 градусов, но при этом прогнозируются сильные дожди.

В выходные дни, 28 — 29 мая, также ожидается дождливая погода с усилением ветра, но при этом температура поднимется до +15…+20 градусов. 31 мая может быть гроза.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели придёт летнее тепло. 1 июня обойдётся без осадков, воздух прогреется до +25 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в детских садах Чебоксар возобновился отопительный сезон.

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