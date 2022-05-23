Новосибирск, 23 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области за нарушение требований пожарной безопасности суды уже назначили 355 жителям штрафы на общую сумму более 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в мэрии региональной столицы.

Beale.af.mil Борьба с травяным пожаром

«В мае 2022 года на территории Новосибирска на пожарах погибли три человека, в том числе четырёхлетний мальчик, оставленный без присмотра взрослых. Травмированы шесть человек, среди них — годовалая девочка», — уточнили в администрации Новосибирска.

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами города призывает новосибирцев соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.