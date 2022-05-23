Белград, , 15:56 — REGNUM Переговоры Сербии и России по газу ожидаются 26 или 27 мая. Об этом сербский президент Александр Вучич заявил 23 мая журналистам.

Александр Вучич Predsednik.rs

По его словам, в этой сфере «много сложных вопросов». В Белграде будут знать больше после переговоров с российской стороной.

«Нам предстоят переговоры с российской стороной, верю, в четверг или в пятницу», — сказал Вучич.

Ранее сербский лидер заявил, что надеется обсудить с президентом России Владимиром Путиным покупку газа. Для Белграда, отмечал он, важны объёмы поставок, цена и надёжность снабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о поставках российских углеводородов в Сербию истекает 31 мая.

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