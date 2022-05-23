Арзгирский район, Ставропольский край, , 15:49 — REGNUM В Ставропольском крае попытка пьяного пассажира проехать на крыше автомобиля завершилась трагедией. Во время движения он упал, ударившись о дерево, и получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщили 23 мая в пресс-службе краевого управления ГИБДД. Инцидент произошел в Арзгирском округе во время поездки компании на озеро.

ВАЗ-2114 Dima Dremkov

«22 мая около 18:00 водитель автомобиля «ВАЗ-2114», выезжая с водоема по полевой дороге, перевозил одного из пассажиров на крыше автомобиля. Во время движения пассажир не удержался и упал, ударившись головой о придорожное дерево. От полученных травм 31-летний мужчина, житель Арзгира, скончался», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Госавтоинспекции, за рулем находился 26-летний нетрезвый водитель, которого уже лишили ранее водительского удостоверения за пьяную езду. В силу этого в отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.