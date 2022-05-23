Арзгирский район, Ставропольский край, 23 мая 2022, 15:49 — REGNUM В Ставропольском крае попытка пьяного пассажира проехать на крыше автомобиля завершилась трагедией. Во время движения он упал, ударившись о дерево, и получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщили 23 мая в пресс-службе краевого управления ГИБДД. Инцидент произошел в Арзгирском округе во время поездки компании на озеро.
По данным Госавтоинспекции, за рулем находился 26-летний нетрезвый водитель, которого уже лишили ранее водительского удостоверения за пьяную езду. В силу этого в отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.