Париж, 23 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Меры поддержке населения Франции на фоне увеличивающихся расходов на газ, продовольствие и бензин, готовят французские власти. Об этом 23 мая сообщила на брифинге официальный представитель правительства этой страны Оливия Грегуар.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По словам Грегуар, в данный момент французское правительство занимается подготовкой законопроекта о защите покупательной способности населения страны, который должен быть представлен в течение ближайших недель.

«В тексте нового законопроекта речь идет о конкретной помощи французам в снижении их растущих расходов, в особенности на энергию — газ и электричество, а также продовольствие и бензин… Правительство не может поднять всем зарплаты, нажав на некую кнопку. Однако правительство может увеличить социальные выплаты», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил на первом совете министров нового правительства.