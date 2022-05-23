Брюссель, , 15:49 — REGNUM Предложения по расширению инструментов санкций за киберпреступления необходимы Европейскому Союзу, разработать их предложено верховному представителю по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю. Об этом говорится в документе, утверждённом 23 мая Советом ЕС.

Жозеп Боррель Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion

Совет ЕС утвердил выводы о развитии ситуации в киберпространстве содружества. В них содержится призыв к Боррелю определить возможные совместные ответы ЕС на кибератаки, в том числе санкционные опции.

Они нужны для подготовки к принятию быстрых и эффективных шагов в случае необходимости. Представить их Совету следует к концу первого квартала 2023 года.

Также Совет ЕС предложил Еврокомиссии разработать общие требования ЕС к кибербезопасности, а Агентству ЕС по кибербезопасности (ENISA) и другим организациям — рекомендации по укреплению устойчивости коммуникационных сетей и инфраструктуры.

Отмечено также, что для проверки мер реагирования нужны регулярные учения.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в ЕС утвердили рамочный механизм о санкциях за кибератаки. В мае этого года этот режим продлили до 18 мая 2025 года.