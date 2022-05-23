Москва, 23 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Призывая страны ЕАЭС ограничить экспорт зерна, Россия заботится об общей ситуации с продовольствием на рынках стран ЕАЭС, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Зерно

«Ведь сейчас, соблазненные высокими ценами на мировом рынке, частные компании могут отправить на экспорт слишком большие объемы зерна, что впоследствии вызовет дефицит. При этом, благодаря льготному торговому режиму, они могут выкачать зерно и из России.

И если даже Россия со своей стороны ограничит экспорт в страны ЕАЭС, как это уже было сделано вскоре после начала СВО, это не защитит рынки других стран Союза. Их бизнес продолжит вывоз зерна. И когда в них начнется голод, России придется им помогать. Ограничения же воспринимаются рядом элит союзных стран как недружественные шаги.

Тем не менее, если российская позиция не будет услышана, видимо, такие ограничивающие меры вводить придется, да ещё и ужесточать контроль на границах между странами союза, чтобы предотвратить нелегальный вывоз. Очевидно, экономикам стран ЕАЭС это на пользу не пойдет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предлагает членам союза ввести квоты и пошлины на вывоз зерна, а также может продлить ограничения на поставки в ЕАЭС.

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