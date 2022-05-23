Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Доходная часть бюджета Петербурга за 2021 год была перевыполнена, при этом город не взял никаких новых долгов и выполнил все свои социальные обязательства. Об этом говорилось 23 мая на рабочем совещании в Смольном, на котором был утвержден отчет об исполнении бюджета города за 2021 год.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

В прошлом году в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в сумме 843,3 млрд рублей, что составляет 104,4% от плановых показателей. Расходная часть бюджета была исполнена в сумме 796,5 млрд рублей, или на 98,2%. Адресная инвестиционная программа исполнена на 96,2% от плана, что является самым высоким показателем исполнения за последние годы. Профицит бюджета-2021 составил 46,8 млрд рублей.

Государственный долг Петербурга на 1 января 2022 года составил 85 млн рублей. Государственные заимствования в 2021 году не осуществлялись, поскольку потребность в этом отсутствовала.

«Несмотря на вызовы пандемии, весь прошлый год экономика Санкт-Петербурга показывала положительную динамику. Мы выполнили все социальные обязательства, — заявил губернатор Александр Беглов. — <…> Высокие показатели прошлого года — результат своевременно принятых нами мер по поддержке экономики. Это результат взвешенного и сбалансированного подхода к развитию города. Мы не только решили поставленные перед городом задачи, но и накопили запас прочности, который помогает нам в текущей ситуации».

По словам губернатора, в сложившихся сегодня условиях «необходимо задействовать все ресурсы для реализации программ импортозамещения». Он дал поручение при проведении конкурсов закупать товары и услуги, прежде всего, у петербургских производителей. «Деньги должны оставаться в городе и работать на город», — сказал губернатор.