Париж, , 15:47 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар отреагировала на дело Дамьена Абада, нового министра солидарности, которого обвиняют в изнасиловании, передает BFM TV.

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«Нулевая терпимость к сексуальным преступникам, полное прислушивание к предполагаемым жертвам», — заверила Оливия Грегуар.

Пресс-секретарь напомнила, что в данном случае «вопрос заключается в установлении истины» и «это должно сделать и решить правосудие».

Единственное дело в отношении Дамьена Абада было возбуждено дважды одним и тем же лицом и по одним и тем же фактам. Это дело было прекращено дважды, в 2012 и 2017 годах. Если были другие потерпевшие, они должны безоговорочно предстать перед судом.

Оливия Грегуар также уверяет, что »ни один член правительства» не знал об обвинениях против Дамьена Абада.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Оливия Грегуар подтвердила, что премьер-министр страны Элизабет Борн уйдет в отставку в случае поражения на выборах в законодательные органы.

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