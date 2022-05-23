Бухарест, 23 мая, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску получил незначительные травмы во время автомобильной аварии, произошедшей поздно вечером 22 мая в румынской столице Бухаресте. Об этом 23 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, виновником ДТП является сам Бэсеску, который, нарушив правила дорожного движения, врезался в припаркованный на обочине автомобиль.

При этом бывший руководитель государства добровольно явился в ближайший полицейский участок и сообщил об инциденте.

От медицинской помощи Бэсеску отказался. Владелец поврежденного транспортного средства заявил, что не имеет претензий к экс-президенту.